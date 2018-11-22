Міністром у справах ветеранів призначили Ірину Фріз

Верховна рада України призначила нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Ірину Фріз міністром у справах ветеранів.

Проект постанови №9323 підтримали 270 депутатів парламенту, передає УНН.

Зазначимо, у ході обговорення постанови голова уряду Володимир Гройсман виступив перед нардепами та закликав підтримати кандидатуру Фріз.

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85, частини четвертої статті 114 Конституції України Верховна рада постановляє: призначити Фріз Ірину Василівну міністром України у справах ветеранів", - сказано у тексті постанови.

Відзначимо, минулого тижня уряд створив Державну службу України у справах ветеранів. Вона повинна стати наступницею ліквідованої Служби у справах ветеранів війни та учасників АТО.