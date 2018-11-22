Молдова хоче заборонити використання одноразового посуду

Використання і продаж одноразового пластикового посуду у Молдову можуть заборонити з 1 січня 2021 року. Відповідний проект 22 листопада ухвалили депутати парламенту Молдови у першому читанні.

Про це повідомляє Ziarul de garda.

Згідно з проектом, використання і продаж одноразових тарілок, склянок, столових приладів і паличок, крім тих, які можуть розкладатись природнім шляхом, будуть заборонені з 1 січня 2021 року.

Порушення цих положень пропонується санкціонувати штрафом от 3 тисяч до 4,5 тисячі леїв (4800-7000 грн) — для фізичних осіб. Юридичні особи будуть обкладатися штрафом в розмірі від 6 до 12 тисяч леїв (9500-19000 грн) або штрафом у розмірі використовуваного продукту, але не менше 12 тисяч леїв.

На думку авторів, пластикові предмети, які не підлягають вторинній переробці, є джерелом забруднення: під час їх спалювання виділяються отруйні гази, які можуть призводити до задухи або перешкоджати травленню тварин.

Водночас депутати пропонують у якості альтернативної одноразового посуду продукцію з паперу, кукурудзяної муки, конопель, цукру, пшениці, цукрових буряків, цукрової тростини, крохмалю тощо.

Раніше Конституцію Молдови доповнили положеннями, які забороняють з 1 січня 2019 року використання і продаж пластикових пакетів товщиною понад 50 мікрон, з 2020 року — до 50 мікрон і найтонших, до 15 мікрон, 2021 року.