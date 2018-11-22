Музей Голодомору створив інтерактивну мапу масових поховань в Україні

Національний музей "Меморіал жертв Голодомору" створив геоінформаційну систему, на якій позначено місця масових захоронень українців в роки Голодомору, який штучно організувала радянська влада. Загалом система містить інформацію про понад 900 місць масових поховань.

Про це повідомляє Укрінформ.

Про це на презентації геоінформаційної системи «Місця масового поховання жертв Голодомору-геноциду» сказала генеральний директор Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» Олеся Стасюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми знайшли 900 місць масових поховань. Частина матеріалу була у кримінальній справі № 475, яка була відкрита Службою безпеки у 2009 році. У тій кримінальній справі було 857 місць. Частково нам допомагали активісти, громадські діячі, історики, працівники музею, дослідники Голодмору, які з усіх куточків України передавали нам інформацію про місця масових поховань. На сьогодні ми маємо ці 900 точок, але робота триватиме", - сказала Стасюк.

Вона додала, що смерті людей упродовж 1932-1933 рр. були настільки масовими, що радянська влада намагалася приховати місця масових поховань.

Геоінформаційна система «Місця масового поховання жертв Голодомору-геноциду» розміщується на сайті Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» в розділі Голодомор. Також тут є загальна інформація про проект, джерела формування бази даних. Карта місць масового захоронення подана в кількох форматах - на карті України в кордонах 1932-1933 рр., у кордонах сучасної України, а також у фоматі Google map. На карті можна не тільки побачити місця масового захоронення, а й отримати інформацію по кожному з них. Також на сайті можливий пошук конкретних населених пунктів. У цьому ж розділі можна заповнити спеціальну форму, якщо є уточнення чи нове повідомлення про місця масового захоронення українців у роки Голодомору.