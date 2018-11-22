Міноборони домовилось про тренування ЗСУ з залученням британських інструкторів

В рамках офіційного візиту до Великої Британії, Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся із начальником Штабу оборони Великої Британії генералом сером Ніком Картером.

В ході діалогу сторони обговорили сучасні безпекові виклики, шляхи удосконалення та розширення системи проведення військових навчань, а також тренувань особового складу із залученням британських інструкторів, передає прес-служба Міноборони України на офіційному сайті.

Міністр оборони України Степан Полторак наголосив на важливості допомоги, яку надає британська сторона, та зазначив на необхідності розширення програми підготовки особового складу.

"Вдячний за особистий вклад у операцію «Орбітал», позитивні наслідки якої відчутні вже сьогодні. Залишається актуальним питання подовження роботи із британськими радниками, особливо у питаннях планування та залучення до цих навчань представників Військово-Морських Сил та Повітряних Сил ЗС України, щодо організації штабних процедур планування. Ці навчання зараз є актуальними для нас, зважаючи на те, що ми здійснюємо реформу управління ЗС України", – зазначив Степан Полторак.

По завершенню зустрічі Міністр оборони України запросив сера Ніка Паркера відвідати Україну.