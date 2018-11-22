На Вінниччині відроджують Ободівський парк

Розкішний парк, який оточував палац польського торговцем Михайла Собанського, був заснований на початку XІX століття. Архіви зберегли інформацію, як у 1870-х роках на його території працювали басейн та фонтан, були встановлені лавки з каменю, столики квадратної форми на фігурній ніжці, по центру облаштована розкішна клумба, а довкола – оранжерея, парники, фруктовий сад та виноградники… З роками панський маєток перетворився на руїни, а 17 гектарів парку стали смітником. Місцева громада намагалася самотужки розчищати території. Торік видалили аварійні та сухостійні дерева, а цього року отримали фінансову підтримку з обласного бюджету на відновлення та збереження зелених насаджень, яким вже сто і більше років.

«У парку налічується близько 50 видів і форм деревно-чагарникових порід. Крім широко поширених місцевих видів, тут ростуть дуб червоний, горіх чорний, сосна Веймутова, залізне дерево та інші. Особливо привертають увагу групи розкішних каштанів, кленів, лип і сосни звичайної. Територія велика і потребує догляду і значних фінансових вливань, – визнає Ободівський сільський голова Костянтин Ременюк. – Задля збереження та відновлення біологічного різноманіття Ободівського парку, як осередку флори та фауни, необхідно 1 млн 313 тисяч гривень. Цього року Вінницький обласний фонд охорони навколишнього середовища виділив 846 тисяч гривень, з них на видалення дерев та кущів – 296 тисяч гривень, на озеленення – 660 тисяч гривень. На проект землеустрою парку отримали 50 тис. грн. Це солідні видатки, які дозволять надати парку друге життя. У 2019 році плануємо розробити проект «Утримання та благоустрою території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Ободівський парк». Це дозволить мати стратегію розвитку цієї зони, яку, за можливості, в майбутньому можна буде використовувати для проведення свят та фестивалів».

Ободівський парк внесений до реєстру пам’яток садово-паркового мистецтва ще у 1960 році. У 2000 році внаслідок обледеніння чимало дерев було пошкоджено. Нині на території парку функціонує Ободівська допоміжна школа-інтернат. Поруч розміщений сільський Будинок культури з бібліотекою і лікарнею.

Олеся ШУТКЕВИЧ, «День», Вінниччина, фото надано автором