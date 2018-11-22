На Вінниччині захворюваність на кір зросла на 25 %

Упродовж поточного 46-го тижня у Вінницькій області захворіли на кір 197 осіб, із них 83 дорослих та 114 дітей. Кількість захворілих в порівнянні з попереднім тижнем зросла на 25 %, повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України. З початку поточного року в регіоні вже зареєстровано 2268 випадків кору. Рівень захворюваності склав 143 випадків на 100 тисяч населення (середньоукраїнський показник 109 випадків на 100 тисяч населення). Хворіють переважно діти – на сьогодні це вже 1494 особи. Найбільше випадків захворювання на сьогодні зареєстровано у Вінниці, Шаргородському, Тиврівському, Чернівецькому та Жмеринському районах. Хоча «атакує» кір усі населені пункти області.

«Упродовж 46-го тижня спалахів кору, тобто масового поширення захворювання у колективах, не виникало. Натомість у попередній тиждень, тобто з 12 по 19 листопада, спалах кору були зафіксовані у Жмеринці, сусідній Северинівці та селі Сапіжанка Шаргородського району. Із всіх захворілих 60 % не були щеплені проти кору. Левова частка з них діти. На щастя, летальних випадків реєстровано не було», – уточнив лікар-епідеміолог Олександр Загоруйко.

Він нагадав, що єдиним ефективним засобом профілактики кору є вакцинація. На даний час в усіх лікувально-профілактичних закладах Вінницької області, які проводять щеплення, є в наявності достатня кількість комбінованої вакцини проти кору. Залишки даного препарату складають 16 тисяч доз.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця