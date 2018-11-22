Свобода неподільна: якщо хоча б одна людина поневолена, всі невільні.
Джон Кеннеді, американський політичний, державний і громадський діяч, 35-й президент США

Науковці створили карту впливу людини на Землю за останні 25 років

22 листопада, 2018 - 22:48
Графіка: University of Cincinnati

Наша планета змінюється щодня. Тепер завдяки дослідникам з Університету Цинциннаті можна подивитися, як вплинула діяльність людини на природу за останні чверть століття.

Про це повідомляє Science Alert.

Нові карти, опубліковані командою вчених, показують, що 22% придатної для життя поверхні Землі різко змінилися в період з 1992 по 2015 рік. На діаграмах показані зміни лісових і заболочених територій, сільськогосподарських угідь, збільшення посушливих ділянок.

Ці графіки були створені для кращого розуміння міграції по всьому світу - чому люди переселяються з одного місця в інше.

Для створення своїх карт вчені використовували високоякісні знімки зі супутників Європейського космічного агентства, отримані за кілька десятиліть.

На картах можна побачити, як зникають ліси в Центральній і Південній Америці для того, щоб люди могли вирощувати сільськогосподарські культури, в Північній Америці і Європі постійно збільшуються міста, а на півдні США пропадають болота.

Крім того, вчені показали, як за останні 24 роки збільшилася площа Сахари через підвищення температури клімату, висохло Аральське море після того, як фермери використовували гігантську кількість води для поливу бавовни.

Більше новин

Дрогобич слід за Львовом відмовляється від пластикових пакетів
Молдова хоче заборонити використання одноразового посуду
У Бостоні заборонять поліетиленові пакети
У США лютує сніговий шторм, загинули вже 8 людей
В Іспанії планують заборонити бензинові і дизельні автомобілі
У Києві відкрили перший електрофільтр, який зменшить рівень шкідливих викидів

Новини партнерів

Loading...