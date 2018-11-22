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Не маємо право звести нашу історію нанівець, - Клімкін про ситуацію навколо Будинку профспілок

22 листопада, 2018 - 17:08
Фото з відкритих джерел

Українці сьогодні не мають права звести свою історію та гідність до нарізки фотографій, перейменувань вулиць та таким чином вважати, що виконали свій громадянський обов’язок.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи затримання активістів, які протестували проти відкриття закладу швидкого харчування в Будинку профспілок на Майдані в річницю початку Революції Гідності.

"Добре розумію емоції цих активістів, тому що виникає резонне питання: чому частину вулиці Інститутської перекрито та названо на честь Героїв Небесної Сотні, а Будинок профспілок при цьому до романтичної легенди Майдану чомусь не потрапляє?" — написав міністр.

Він заявив, що був та лишається прихильником громадянських протестів в межах правового поля. Клімкін нагадав, що Україна претендує на звання правової європейської держави, і саме це було однією з ключових ідей Майдану.

"Сьогодні ми не маємо права звести нашу історію та нашу гідність до нарізки фотографій, перейменувань вулиць, псевдо-душевних постів з нагоди важливих дат, зітхань при словах „Революція Гідності“ та таким чином вважати, що ми начебто виконали свій громадянський обов’язок", — написав Клімкін.

Водночас, за його словами, те, що відбулось, свідчить, що багато хто в Україні сприймає події п’ятирічної давнини саме так.

"І коли сьогодні читаєш різкі пости "про відкриття ресторану зі смаженою курятиною в спаленому штабі революції", то мимоволі постає питання: а чи насправді Майдан змінив нашу колективну свідомість, чи просто лишився в нашій формальній пам’яті?", — додав дипломат.

Джерело: День

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