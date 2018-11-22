"Нормандська четвірка" зустрінеться і обговорить миротворчу місію на Донбасі

У Берліні 26 листопада відбудуться консультації "нормандської четвірки" на рівні політичних директорів Міністерств закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ щодо започаткування миротворчої місії на Донбасі.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу МЗС України.

"26 листопада у Берліні відбудеться черговий раунд консультацій "нормандської четвірки" на рівні політичних директорів. Україну на консультаціях представлятиме політичний директор МЗС Олексій Макеєв", - повідомили в зовнішньополітичному відомстві.

На виконання доручення міністрів закордонних справ чотирьох держав "нормандського формату" за результатами міністерського засідання 11 червня учасники консультацій зосередяться на подальшому обговоренні питання щодо започаткування операції з підтримання миру на Донбасі, йдеться у повідомленні.

"Керуючись інтересами відновлення миру на Донбасі та забезпечення безпеки цивільного населення, Україна разом з партнерами виходить з необхідності розгортання повномасштабної місії на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону", - наголосили у МЗС.

Нагадаємо, сьогодні у столиці Білорусі Мінську розпочалась зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.

Представником України у ТКГ став Євген Марчук.