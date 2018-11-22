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Парламент Ірландії підтримав угоду щодо Brexit

22 листопада, 2018 - 15:40
Фото: Reuters

Парламент Ірландії переважною більшістю підтримав проект угоди між Лондоном і Брюсселем про вихід Великої Британії з ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

«Парламент Ірландії в переважній більшості підтримав угоду, досягнуту минулого тижня учасниками переговорів Brexit», - йдеться в повідомленні.

Угоду підтримали всі основні партії, проти висловилися менш як 10 зі 158 депутатів.

Голосування не було юридично необхідним, проте прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар таким чином хотів показати, що політики всіх партій підтримують його позицію за угодою Brexit.

Як зазначає видання, проект угоди про вихід Британії має бути схвалений лідерами ЄС у неділю разом з політичною декларацією про майбутню торгівлю, після чого документ також має затвердити парламент Великої Британії.

 

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