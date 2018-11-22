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Переговори в Мінську будуть фактично заблокованими через деструктивну позицію РФ, - Геращенко

22 листопада, 2018 - 17:19
Фото АПУ

Геращенко зазначила, що РФ не приховує, що ставить на паузу переговори в нормандському форматі і мінських групах

Через деструктивну позицію Російської Федерації переговорний процес в Мінську буде фактично заблокованим.

Про це йдеться у повідомленні віце-спікера парламенту, учасника переговорів Ірини Геращенко у Facebook.

Геращенко зазначила, що президент України Петро Порошенко призначив Євгена Марчука представником України в Тристоронній контактній групі. І Марчук, за словами Геращенко, жорстко відстоюватиме позицію України.

"На мій погляд, через деструктивну позицію РФ в мінських групах, переговорний процес буде фактично заблокований. РФ не приховує, що ставить на паузу переговори в нормандському форматі і мінських групах, до президентських і парламентських виборів в Україні, на яких прагне протягти більш лояльного Кремлю кандидата чи кандидатку", - написала вона.

Джерело: День

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