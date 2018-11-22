Під Дніпром будуватиметься новий міжнародний аеропорт

За дорученням Президента України Петра Порошенка в проект бюджету на наступний рік включено фінансування програми з проектування та будівництва міжнародного аеропорту в Дніпрі. Про це глава держави повідомив під час зустрічі з мером Дніпра Борисом Філатовим. «На моє прохання в проект бюджету включена окрема програма з будівництва сучасного міжнародного аеропорту в Дніпропетровській області», - сказав Петро Порошенко. Президент зазначив, що серед іншого в останні кілька днів займався питанням залучення в Україну дуже потужних авіакомпаній і авіаперевізників. «Ми вели розмову - яким чином нам спростити доступ українців до безвізового режиму й отримати недорогі, надійні і високоякісні перевезення, насамперед у країни Європи і Сполучені Штати Америки», - сказав він. «Можу сказати, що переговори пройшли успішно. Розширюють свою присутність Ryanаir, повертається в Україну Wizz Air», - констатував глава держави.

Петро Порошенко зазначив, що зацікавлений к тому, щоб до переліку міст, з яких здійснюються регулярні авіапольоти, увійшов Дніпро. За словами Президента, вже завершено обговорення цього питання з урядом, прем'єр-міністром, міністром інфраструктури і було вирішено підтримати прохання міського голови і народних депутатів-мажоритарників, обраних від Дніпра. «Я твердо переконаний, що це наше спільне завдання. У бюджеті вже зараз передбачена і, я сподіваюся, буде проголосована відповідна сума на проектування, будівництво. Якщо буде необхідність, я впевнений, що уряд також прислухається до моїх рекомендацій і будуть виділені додаткові кошти з Державного фонду регіонального розвитку», - сказав Петро Порошенко. За його словами, завдяки роботі нового аеропорту очікується збільшення пасажиропотоку за три роки на три-п'ять мільйонів. «Це означає, що жителі Дніпра, і не тільки Дніпра, можливо Запоріжжя, Кривого Рогу отримають можливість подорожувати в 10-15 аеропортів Європи», - сказав він. За три роки після зведення нового аеропорту пасажиропотік може збільшитися на 3,5 мільйона осіб.

Президент також підкреслив, що очікує активну участь Бориса Філатова і міської громади в реалізації проекту. «Я розраховую на вашу активну участь, притаманну вам позицію захисту інтересів дніпрян. Хотів би, щоб і з точки зору юридичної, і з точки зору питань землі, і з точки зору активної участі в проекті, і будучи замовниками, і я не виключаю і пошуку інвесторів, міська влада і ви як мер також активно приєднаєтесь», - сказав він. «А дніпрян я хочу привітати з твердою надією, що нарешті найближчим часом проблему міжнародного аеропорту для Дніпра буде розв’язано», - додав Петро Порошенко.

Борис Філатов, в свою чергу, висловив подяку не тільки від себе як мера Дніпра, а й від усієї територіальної громади. «Дійсно, проблема недорогих, якісних авіаперевезень не розв’язувалася всі ці роки, і я вважаю, що виявлена вами політична воля - розв’язати цю проблему. Спасибі, оскільки Дніпро - це місто, яке зупинило «русскую весну», це східний форпост України і для нас дуже важливо, щоб у нових історичних умовах всі могли скористатися і безвізом, і взагалі, щоб Дніпро став повітряними воротами східної Україн», - сказав мер міста. «Сподіваюся, що цей проект буде реалізований в найкоротші терміни, і ви можете розраховувати на мера, міську раду, на територіальну громаду Дніпра в реалізації цього проекту», - додав Борис Філатов.

У прес-службі Дніпровської міськради повідомляють, що в четвер Верховна Рада України голосуватиме за державний бюджет на наступний рік. У головний фінансовий документ буде включена стаття щодо Дніпровського аеропорту. Ситуацію з Дніпровським аеропортом мер Борис Філатов вважає вкрай важливою для міста. «Це, мабуть, один з найважливіших інфраструктурних проектів за роки незалежності. Дніпро є чи не єдиним містом-мільйонником у світі, де нормально не функціонує аеропорт», - зазначив Борис Філатов. Правда, залишається не зрозумілим, де буде розташовуватися новий аеропорт. «Поки розташування остаточно не визначено. Можу лише запевнити, що аеропорт буде в найкращому і правильному місці. А на сьогодні головне, що є політична воля і гроші», - зазначив Б. Філатов. Днем раніше міністр інфраструктури України В. Омелян повідомив, що новий аеропорт, швидше за все, будуватимуть у Солонянському районі, розташованому на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей. Для того, щоб користуватися цим транспортним хабом могли жителі таких великих міст, як Дніпро, Запоріжжя та Кривий Ріг, а також жителі всього східного регіону.

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро