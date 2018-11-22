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Помаранчеве небо: Австралію накрила пилова буря

22 листопада, 2018 - 21:14
Фото з відкритих джерел

Гігантська пилова буря охопила райони на південному сході Австралії, забарвивши небо на помаранчевий колір і викликавши занепокоєння влади якістю повітря

Про це повідомляє ВВС.

Як зазначається, влада та посадові особи з мінохорони здоров'я закликали місцевих жителів залишатися в закритих приміщеннях, особливо дітей, літніх людей та осіб з проблемами дихання.

Парамедики повідомили, що цього четверга вже десятки людей поскаржились на труднощі з диханням та загострення астми. Натомість про точну кількість потерпілих від пилу не повідомляється.

Крім того, хмара пилу протяжністю 500 км спричинила численну затримку авіарейсів і вже досягла Сіднея. Також зазначається, що небо стало помаранчевого кольору.

За даними метеорологів, пилова буря була викликана сильними вітрами, що піднімають сухий грунт. Ця проблема посилюється посухою, що вплинула на весь стан Нового Південного Уельсу з серпня.

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