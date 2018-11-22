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Помер відомий український перекладач Віктор Шовкун

22 листопада, 2018 - 20:04
Фото Еспресо

Лауреат премії Сковороди та премії імені Лукаша Art Translationis Віктор Шовкун помер після тривалої хвороби серця.

Про це повідомила його донька Леся Шовкун на сторінці в Facebook.

Віктор Шовкун відомий своїми перекладами  класиків світової літератури Віктора Гюго, Агати Крісті, Оноре де Бальзака, Альбера Камю та інших.

Крім того, він займався перекладом книг Дена Брауна, Стівена Кінга та Пауло Коельйо.

Після інсульту у 1996 році Віктору Шовкону паралізувало ліву частину тіла. Він набирав тексти однією рукою.

Письменник пішов з життя у 78 років.

Джерело: День

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