Порошенко: Якби Україна була членом НАТО - РФ ніколи не анексувала Крим

Якби Україна була членом НАТО, то Російська Федерація ніколи не наважилася б анексувати Крим.

Про це сказав президент України Петро Порошенко під час виступу у Верховній раді 22 листопада, передає РБК-Україна.

Порошенко закликає Раду голосувати за внесення до Конституції про наміри щодо вступу в НАТО і ЄС.

Президент, виступаючи перед парламентом, закликав народних депутатів проголосувати за внесення змін до Конституції щодо наміру України вступити у Євросоюз та Північноатлантичний альянс.

"Глибоко переконаний, якби ми були членом НАТО, Росія не наважилася би анексувати Крим і вдертися на Донбас. І агресію проти України Кремль розв’язав саме тоді, коли режим Януковича проголосив нашу позаблоковість", - сказав президент.