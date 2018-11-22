Порошенко: Якби Україна була членом НАТО - РФ ніколи не анексувала Крим

22 листопада, 2018 - 18:10
Якби Україна була членом НАТО, то Російська Федерація ніколи не наважилася б анексувати Крим.
Про це сказав президент України Петро Порошенко під час виступу у Верховній раді 22 листопада, передає РБК-Україна.
Порошенко закликає Раду голосувати за внесення до Конституції про наміри щодо вступу в НАТО і ЄС.
Президент, виступаючи перед парламентом, закликав народних депутатів проголосувати за внесення змін до Конституції щодо наміру України вступити у Євросоюз та Північноатлантичний альянс.
"Глибоко переконаний, якби ми були членом НАТО, Росія не наважилася би анексувати Крим і вдертися на Донбас. І агресію проти України Кремль розв’язав саме тоді, коли режим Януковича проголосив нашу позаблоковість", - сказав президент.