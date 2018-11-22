Порошенко закликав Раду невідкладно розглянути зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО

Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду невідкладно розглянути зміни до Конституції щодо курсу України на вступ до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.

Про це глава держави написав у Facebook.

За його словами, Конституційний суд відкрив «зелене світло» на внесення змін до української Конституції щодо європейської та євроатлантичної інтеграції. Порошенко впевнений, рух України в ЄС і НАТО – незворотній. «Прошу парламент розглянути це питання невідкладно», - додав президент.

Як повідомлялося раніше, Конституційний суд України надав позитивний висновок у справі за конституційним зверненням Верховної Ради щодо відповідності законопроекту №9037 про внесення змін до Конституції.