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Представником України у ТКГ став Євген Марчук

22 листопада, 2018 - 12:20
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Президент України Петро Порошенко призначив представником України в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) Євгена Марчука, який раніше представляв країну в підгрупі ТКГ із питань безпеки.

Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник президента України щодо мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Президент П.Порошенко призначив Євгена Кириловича Марчука представником України в ТКГ. Євген Кирилович усі ці важкі роки гідно представляв Україну в безпековій групі", -  написала Ірина Геращенко.

Вона також зазначила, що Марчук добре орієнтується в проблематиці мінських переговорів і висловила впевненість, що він жорстко відстоюватиме національні інтереси України.

 

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