Призначення Марчука підсилить позиції України у ТКГ, — Геращенко

Призначення Євгена Марчука представником України в ТКГ з урегулювання конфлікту на Донбасі підсилить позиції України, однак можливостей значного просування у переговорах через позицію Росії насправді небагато.

Про це заявила журналістам у кулуарах парламенту перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, повідомляє Укрінформ.

"Президент України Петро Порошенко підсилив позиції України у Тристоронній контактній групі і призначив новим переговорником від України Євгена Кириловича Марчука. Він дуже добре обізнаний у ході Мінських переговорів, тому що всі ці роки дуже успішно працював у безпековій групі, зараз він просто переміщається на вищий щабель", - сказала Геращенко.

Вона зауважила, що Марчук бере на себе цю нелегку ношу представлення України у ТКГ у дуже важкий час, адже попри всі зусилля України російська сторона не хоче виконувати "мінських угод".

У цьому контексті Геращенко звернула увагу на те, що президент Росії відмовився зустрічатися в Парижі в рамках "нормандського формату" з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Емануелем Макроном і Президентом України Петром Порошенком.

"Тому, на жаль, мої прогнози є непростими, але реалістичними - на жаль, я не бачу можливостей великого просування не з боку України, тому що блокує Мінський процес виключно російська сторона. Свідченням цього у тому числі є й псевдовибори, які вони там провели", - зазначила Геращенко.

Вона додала, що вся невелика українська команда, яка працювала і працює в Мінську, гідно представляє Україну, а попередній представник України у ТКГ Леонід Кучма достатньо жорстко захищав територіальну цілісність і сувернітет України.

"Безумовно, Євген Кирилович Марчук, який як лев бореться у безпековій групі, свою риторику і свою мудрість перенесе у Тристоронню контактну групу. Чи буде результат? Це залежить від Російської Федерації, яка не виконує безпековий блок, гуманітарний блок, заблокувала питання звільнення заручників та інші", - констатувала Геращенко.