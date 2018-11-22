П'ять компаній мають намір взяти участь у приватизації "Центренерго"

Участь в аукціоні з приватизації енергогенерувальної компанії ПАТ "Центренерго", окрім білоруського нафтотрейдера "Інтерсервіс", планують взяти ще чотири компанії.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), про намір взяти участь в аукціоні з продажу 78,289% акцій "Центренерго" заявило також ТОВ "Форбс енд Манхеттен Україна" (Київ), керівником якого є член консультаційної ради канадського банку Forbes&Manhattan Михайло Спектор. Крім того, на участь у приватизації енергогенерувальної компанії також розраховує ТОВ "Укрдонінвест" (Київ), бенефіціаром якого є бізнесмен Віталій Кропачов.

Передбачається також, що участь в аукціоні візьме одна з найбільших багатофункціональних енергетичних компаній у Грузії Georgian International Energy Corporation (Тбілісі), а також ТОВ "Баланс груп" (Київ), кінцевим бенефіціарним власником якого є екс-нардеп Дмитро Крючков, затриманий у Німеччині 14 липня та підозрюваний в розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго".

Як повідомлялося, про намір взяти участь в аукціоні з продажу акцій "Центренерго" заявило також білоруське унітарне підприємство "Нафтобітумний завод", власником якого з 2012 року є один із найбільших білоруських нафтотрейдерів "Інтерсервіс".

Кінцевим терміном подання заявок на участь в аукціоні з продажу акцій української енергокомпанії було визначено 21 листопада. Таким чином, нині на приватизацію "Центренерго" претендують п'ять компаній.