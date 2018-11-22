Рада підтримала курс на ЄС і НАТО

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України щодо незворотності курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив Президент України Петро Порошенко.
"Депутати підтримали у першому читанні мій Законопроект, який закріплює стратегічний курс України на членство в НАТО і ЄС у Конституції", - йдеться у повідомленні.
Так, 311 парламентарів проголосували за прийняття документа.
311 голосів "за"!
Депутати підтримали у першому читанні мій Законопроект, який закріплює стратегічний курс України на членство в НАТО і ЄС у Конституції.
Слава Україні! pic.twitter.com/zxDWAQj3M8
— Петро Порошенко (@poroshenko) November 22, 2018
Зокрема, законопроектом передбачається абзац п'ятий преамбули після слів "громадянської злагоди на землі України" доповнити словами "та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського і євроатлантичного курсу України".
Проектом планується віднести до повноважень парламенту визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і в НАТО.
Також передбачається визначити, що президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО, а Кабінет міністрів забезпечує реалізацію цього стратегічного курсу.