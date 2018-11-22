Рада спростила процедуру досудового розслідування

Парламент схвалив у другому читанні та в цілому Закон 7279 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", яким, зокрема, також передбачено посилення відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє УНН.

За відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів України.

Зокрема, він регламентує відповідальність за правопорушення, передбачені статтею 130 (Керування суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, внесено зміни до низки статей Кримінального кодексу в частині визначення понять "кримінально протиправні посягання", "кримінальні правопорушення", "кримінальні проступки".

Зокрема, кримінальний проступок є діянням (дією чи бездіяльністю), за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Водночас розподіл злочинів залишається за тяжкістю покарань на середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.