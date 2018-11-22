Рада виділить майже 50 мільйонів на кібербезпеку ЦВК

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроект щодо захисту інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (ЦВК) в умовах постійних кібератак.

За відповідний законопроект 8496 про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" проголосували 253 народних депутати при мінімально необхідній кількості 226 голосів, повідомляє Укрінформ.

Даним законопроектом пропонується: внести зміни до додатка №3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", збільшивши видатки загального фонду за бюджетними програмами "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" та "Функціонування Державного реєстру виборців" відповідно на 36 810,0 та 12 850,0 тис. грн за рахунок зменшення видатків загального фонду за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" на 49 660,0 тис. гривень.