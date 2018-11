Сенцова під час церемонії вручення премії Сахарова представлятимуть адвокат і сестра

Сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталля Каплан та адвокат Дмитро Дінзе представлятимуть режисера у Стразбурзі під час церемонії вручення премії Сахарова.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на своїй сторінці у Twitter.

barring any late changes #Sentsov will be represented by his lawyer and cousin for the #Sakharov award ceremony in Strasbourg on 12 December. #Ukraine #Crimea #Russia