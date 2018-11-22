Сенцова під час церемонії вручення премії Сахарова представлятимуть адвокат і сестра

Сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталля Каплан та адвокат Дмитро Дінзе представлятимуть режисера у Стразбурзі під час церемонії вручення премії Сахарова.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на своїй сторінці у Twitter.

barring any late changes #Sentsov will be represented by his lawyer and cousin for the #Sakharov award ceremony in Strasbourg on 12 December. #Ukraine #Crimea #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 22 ноября 2018 г.

Церемонія вручння премії "За свободу думки" відбудеться 12 грудня. Кримський режисер має отримати грошову винагороду у розмірі 50 тисяч євро.

"Якщо в останній момент нічого не зміниться, Сенцов буде представлений адвокатом та сестрою на церемонії вручення премії Сахарова в Стразбурзі 12 грудня", - написав Йозвяк.

Нагадаємо, Сенцов став лауреатом премії Європарламенту за свободу думки імені Андрія Сахарова 2018 року. Премія за свободу думки імені радянського дисидента і правозахисника Андрія Сахарова була заснована Європейським парламентом у 1988 році. Її вручають людям, які відзначилися «винятковим внеском у боротьбу за права людини». Матеріальний еквівалент премії становить 50 тисяч євро.

Повідомлялося, що Сенцов став лауреатом премії імені Магнітського, премії МЗС Польщі "Pro Dignitate Humana", а також першим лауреатом премії Ukrainian ID Award, заснованої Міжнародним економічно-гуманітарним форумом Ukrainian ID.

Повідомлялося також, що Україна офіційно номінувала Сенцова на Нобелівську премію миру.