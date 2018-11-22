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Сквер Небесної Сотні буде офіційно створений

22 листопада, 2018 - 17:29
Фото: сайт Київради

Профільна комісія Київради підтримала ініціативу офіційного створення скверу на вулиці Михайлівській, 24-26, площею 0,2549 гектара.

Про це повідомляє сайт Київради.

"Комісія з питань екологічної політики підтримала мою пропозицію офіційно створити зелену зону по вулиці Михайлівській, 24-26. Таким чином місто реалізує електронну петицію про повернення киянам скверу Небесної Сотні. Дуже символічно, що це сталося саме сьогодні - в п'яту річницю Революції Гідності. Офіційний статус захистить земельну ділянку від зазіхань забудовників. А також дасть можливість місту займатися сквером - організувати полив, прибирання і поліпшити благоустрій", - розповів автор ініціативи, секретар Київради Володимир Прокопів.

Зазначається, що сквер Небесної сотні на вулиці Михайлівській, 24-26 самостійно облаштували активісти і волонтери. Але земельна ділянка була в приватній власності, там планувалося будівництво готельно-офісного центру. Цього року територія була повернена у власність держави.

Джерело: День

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