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Спецпредставник ОБСЄ вітає призначення Марчука новим представником Києва в контактній групі

22 листопада, 2018 - 19:11
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Спецпредставник ОБСЄ в Україні Мартін Зайдік вітає призначення екс-міністра оборони України Євгена Марчука представником Києва в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми дуже раді працювати з Євгеном Кириловичем. Це людина з величезним професійним і життєвим досвідом", - сказав М.Зайдік.

Спецпредставник ОБСЄ нагадав, що Є.Марчук досі був керівником української делегації в робочій групі з безпеки. "Він нашу роботу прекрасно знає, і це йому допоможе в його новій якості", - зауважив він.

Нагадаємо, сьогодні у столиці Білорусі Мінську розпочалась зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.

Представником України у ТКГ став Євген Марчук.

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