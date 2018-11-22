Спецпредставник ОБСЄ вітає призначення Марчука новим представником Києва в контактній групі

Спецпредставник ОБСЄ в Україні Мартін Зайдік вітає призначення екс-міністра оборони України Євгена Марчука представником Києва в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми дуже раді працювати з Євгеном Кириловичем. Це людина з величезним професійним і життєвим досвідом", - сказав М.Зайдік.

Спецпредставник ОБСЄ нагадав, що Є.Марчук досі був керівником української делегації в робочій групі з безпеки. "Він нашу роботу прекрасно знає, і це йому допоможе в його новій якості", - зауважив він.

Нагадаємо, сьогодні у столиці Білорусі Мінську розпочалась зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.

Представником України у ТКГ став Євген Марчук.