США планують санкції щодо військових Куби за співпрацю з урядом Венесуели

Вашингтон розглядає можливість запровадження санкцій щодо військових Куби, підозрюваних у сприянні уряду Венесуели у боротьбі з інакодумцями.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

«Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадження санкцій щодо кубинських військових і чиновників у розвідці, які, як стверджується, допомагають соціалістичному уряду у Венесуелі боротися проти інакомислення», - йдеться у повідомленні.

Санкції можуть бути запроваджені, у тому числі, і на кубинських генералів, яких Вашингтон звинувачує у консультуванні венесуельської влади з питань, пов'язаних зі спостереженням за опонентами і придушенням вуличних протестів.

Кількість і особи військових, щодо яких можуть бути запроваджені санкції, невідомі. Остаточне рішення з цього питання Білий дім поки що не прийняв.

Подібні санкції стали б першим випадком, коли Вашингтон націлювався на іноземних чиновників, які співпрацюють з Президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.

14 листопада Вашингтон вже розширював список санкцій проти Куби, додавши в нього 26 установ, які контролюються кубинськими силовиками.