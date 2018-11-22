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Таїланд запровадив безвізовий режим з Україною

22 листопада, 2018 - 12:05
Фото з Facebook

Президент України Петро Порошенко привітав запровадження Таїландом безвізового режиму для українських громадян, які відтепер зможуть вільно відвідувати країну з туристичною метою на термін 30 діб.

Про це глава держави написав у Facebook.

"Вітаю запровадження урядом Таїланду безвізового режиму для України! Віднині українські громадяни зможуть подорожувати до цієї країни без витрачання часу на візові формальності з туристичною метою і терміном до 30 діб", - написав Порошенко.

Джерело: День

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