Таїланд запровадив безвізовий режим з Україною

Президент України Петро Порошенко привітав запровадження Таїландом безвізового режиму для українських громадян, які відтепер зможуть вільно відвідувати країну з туристичною метою на термін 30 діб.

Про це глава держави написав у Facebook.

"Вітаю запровадження урядом Таїланду безвізового режиму для України! Віднині українські громадяни зможуть подорожувати до цієї країни без витрачання часу на візові формальності з туристичною метою і терміном до 30 діб", - написав Порошенко.