ТКГ у Мінську: Україна вимагатиме від РФ розпустити всі створені за результатами "виборів" інституції

У столиці Білорусі Мінську в четвер розпочалась зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.

Про це повідомляє МЗС Білорусі в Twitter.

"У Мінську триває зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона має намір вимагати від РФ розпуску всіх інституцій, створених за результатами проведення 11 листопада нелегітимних виборів на непідконтрольних уряду окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на засіданні Тристоронньої контактної групи в четвер, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні - перша, після проведення Росією псевдовиборів на окупованому нею Донбасі, зустріч у форматі мінських груп. Україна і весь цивілізований світ не визнають цього фарсу... Українська сторона сьогодні на ТКГ виступить з рішучим протестом проти грубого порушення Мінських угод. І вимагатиме від РФ і її маріонеток в ОРДЛО негайно розпустити всі нелегітимні інститути, всі ці "парламенти" й "уряди", які офіційно не визнала навіть сама РФ", - написала І.Геращенко.

За її словами, українська сторона в четвер також має намір вимагати негайного створення в складі ТКГ п'ятої групи щодо кордону - "після повернення українського кордону під український контроль". Крім того, українська сторона вимагає негайного відкриття контрольного пункту в'їзду-виїзду "Золоте" на лінії розмежування.

Також, за словами представника президента, на зустрічі порушуватиметься тема безпеки безпілотників СММ ОБСЄ, а також тема мінної безпеки. "Ми очікуємо від СММ ОБСЄ, що спостережна місія працюватиме на всій території України, включаючи окуповані Донбас і Крим", - додала Геращенко.