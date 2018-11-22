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Трамп дозволив військовим стріляти по мігрантам на ураження

22 листопада, 2018 - 20:23
Фото Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп дозволив військовим на кордоні з Мексикою відкривати вогонь на ураження.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними агентства, американський президент дозволив військовим стріляти на ураження при необхідності.

"Я сподіваюся, що їм не доведеться стріляти на поразку, однак у мене немає вибору, тому що вони мають справу з грубими людьми", - заявив Трамп.

Президент також зазначив, що США можуть закрити кордон з Мексикою на невизначений термін.

"Ми закриємо в'їзд в країну протягом усього кордону, якщо вирішимо, що ситуація вийшла з-під контролю", - сказав він.

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