У Буенос-Айресі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

З нагоди відзначення Дня Гідності і Свободи представники української громади спільно з дипломатами в Буенос-Айресі вшанували подвиг учасників Революції Гідності та увічнили пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомила прес-служба посольства України в Аргентині на офіційній сторінці у Facebook.

"21 листопада ц.р. в парку "Трес де Фебреро" м. Буенос-Айрес з нагоди відзначення Дня Гідності і Свободи Українська центральна репрезентація (УЦР - ред.) та Посольство України в Аргентинській Республіці провели урочистий захід, присвячений вшануванню подвигу учасників Революції Гідності та увічненню пам’яті Героїв Небесної Сотні", - сказано у повідомленні.

Під час заходу посол України в Аргентині Юрій Дюдін наголосив на тому, що День Гідності та Свободи перетворився для українців на свято патріотизму і мужності усіх співвітчизників, що вже п’ятий рік поспіль захищають демократичні цінності, права людини, національні інтереси України та її європейський вибір у гібридній війні проти Кремля.

Водночас від імені української громади в Аргентині виступила заступник голови УЦР Марія Зінько, яка засудила російську агресію проти України, розгорнуту безпосередньо після подій Революції Гідності на Майдані у 2013-2014 роках, а також відзначила важливість увічнення великої відваги та самовідданості учасників Революції Гідності, завдяки яким було змінено хід сучасної історії України.

Під час акту учасники заходу виконали Гімн України, а також вшанували пам'ять загиблих у ході Революції Гідності хвилиною мовчання.

До вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні долучилися керівники та представники українських громадських, релігійних, культурних і молодіжних організацій.