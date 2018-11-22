Україна і Туреччина хочуть разом будувати авіаційні та морські платформи

Україна та Туреччина активізували двосторонню співпрацю в оборонно-промисловому комплексі та розглядають перспективи співробітництва у створенні спільних підприємств у галузі будівництва наземних, авіаційних та морських платформ.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

"Під час відвідування MUSIAD (міжнародна виставка High-tech port by MUSIAD - ред.) відбулася зустріч Гладковського (перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський - ред.) з президентом Державного агентства з питань оборонної промисловості Турецької Республіки Ісміаїлом Деміром, під час якої сторони констатували значну активізацію двосторонньої співпраці в оборонно-промисловому комплексі із досягненням реальних результатів - взаємовигідних контрактів. Також високопосадовці обговорили нинішній стан і перспективи співробітництва у створенні спільних підприємств у галузі будівництва наземних, авіаційних та морських платформ, що становить значний інтерес для обох країн", - ідеться у повідомленні.

Гладковський також провів зустрічі із керівниками провідних оборонних підприємств Туреччини і наголосив на важливості об'єднання зусиль українських та турецьких конструкторських бюро у модернізації існуючих та розробок нових видів техніки та озброєння.