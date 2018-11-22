Україна в ТКГ ініціювала розведення сил у Станиці Луганській 26 листопада

Українська сторона в Тристоронній контактній групі у ході засідання у Мінську ініціювала розведення сил у Станиці Луганській 26 листопада 2018 року.

Про це йдеться у повідомленні першого віце-спікера парламенту, учасника переговорів Ірини Геращенко у Facebook.

Геращенко зазначила, що розведення сил можливе за умови дотримання режиму тиші.

"Україна ініціювала розведення військової техніки по Станиці Луганській на 26 листопада, у разі виконання безпекових передумов і дотримання режиму тиші", - написала Геращенко.