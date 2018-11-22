Українка Охота вийшла у фінал ЧС з боксу в Індіїї

У Нью-Делі (Індія) розпочалися поєдинки півфінальної стадії чемпіонату світу з боксу серед жінок.

Перший бій за вихід у фінал світової першості пройшов за участю українки Ганни Охоти, яка одностайним рішенням суддів перемогла японку Мадоку Ваду (5:0), повідомляє прес-служба Федерації боксу України на офіційному сайті.

Вихованка ДЮСШ № 1 міста Горішні Плавні Полтавської області Ганна Охота у вирішальному поєдинку у ваговій категорії до 48 кг зійдеться з п'ятиразовою чемпіонкою світу, призером Олімпійських ігор Чунгнейджанг Мері Ком Хмангте з Індії, яка взяла гору над Кім Хан Мі з КНДР.

Друга представниця України Марія Бова (64 кг) розіграє путівку у фінал 23 листопада у протистоянні з турчанкою Семою Каліскан. В іншому поєдинку зустрінуться Каур Сімранджит з Індії та китаянка Дань Доу.

Фінали чемпіонату світу пройдуть 24 листопада.