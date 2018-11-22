В ОАЕ британського вченого засудили до довічного ув’язнення за шпигунство

Суд в Об’єднаних Арабських Еміратах засудив до довічного ув’язнення громадянина Великої Британії, вченого Меттью Хеджеса, звинуваченого в шпигунстві.

Як повідомляють західні ЗМІ, засідання суду тривало п’ять хвилин, у засудженого не було адвоката, передає Радіо Свобода.

Аспірант Меттью Хеджес збирав матеріали для дисертації, яка присвячена політиці безпеки ОАЕ після подій «арабської весни». 5 травня британця затримали в аеропорту – він повинен був летіти на батьківщину після відрядження.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант назвав рішення суду в Арабських Еміратах шокуючим. Він пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти родині засудженого. Влада ОАЕ ситуацію навколо британського дослідника не коментувала.