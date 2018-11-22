Вінницький обласний краєзнавчий музей презентував каталог раритетних експонатів

До свого 100-річчя Вінницький обласний краєзнавчий музей видав двомовний альбом, який дає можливість віртуально зазирнути до музейних фондів і побачити предмети, які не представлені в експозиції. Видання презентує унікальні експонати з колекції музею, що характеризують історію Вінниччини і Поділля загалом від найдавніших часів до сьогодення: природничі цікавинки, археологічні знахідки, етнографічні скарби, мистецькі твори, історичні артефакти. Для більш детального ознайомлення із характеристиками музейних предметів авторами альбому укладено каталог, у якому подано докладну інформацію про кожен раритет.

«Сягнувши 100-літнього рубежу, музей пишається фондовою збіркою, що містить понад 112 тисяч музейних предметів. Археологічна збірка закладу вважається однією з найкращих та неодноразово експонувалася в Україні та за її межами: в Італії, Японії, Англії, Німеччині, Австрії, – розповідає директор закладу Катерина Висоцька. – Колекція нумізматики, боністики та фалеристики нашого музею є найбільшою в регіоні та налічує більш ніж 32 тисяч монет, паперових грошей, орденів, медалей, знаків та значків. Окрасою колекції є пам’ятки православних, католицьких, старообрядницьких та юдейських громад, що впродовж багатьох століть проживали на теренах сучасної Вінниччини»

Вінницький обласний краєзнавчий музей був заснований у 1918 році. Зараз це відомий науково-методичний та пам’ятко-охоронний центр східного регіону Поділля. Музей активно співпрацює з художниками, народними майстрами, колекціонерами, результатом чого стають цікаві експозиційні та інтерактивні проекти. На сьогодні музейна експозиція складається з 16 залів, які відображають природні умови та історичні події, що відбувалися на території Вінниччини. Заклад має три виставкові зали, де проходять різні виставки, які мають на меті більш широко представити історію та мистецтво нашого краю.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором