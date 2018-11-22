ВР ухвалила закон про відновлення діяльності "Чорноморнафтогазу"

Верховна Рада ухвалила закон №8338 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз".

Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє Укрінформ.

Проте парламентарії не відразу ухвалили зазначений закон. Так, голова Верховної Ради Андрій Парубій ставив двічі на голосування пропозицію підтримати законопроект за основу та в цілому - перший раз кількість голосів становила 206. Після цього спікер шість разів ставив на голосування пропозицію повернутися до законопроекту, і лише за останньою спробою Раді вдалося отримати необхідну кількість голосів (233), аби повернутися до ухвалення законопроекту.

"Цим законопроектом пропонується встановити, що на період тимчасової окупації України "Чорноморнафтогаз" відкриває поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків по забезпеченню виробничої діяльності, діяльності по захисту майнових прав у судах, а також погашення заборгованості перед кредиторами. Такий рахунок відкриватиметься в уповноваженому банку, визначеному Кабінетом Міністрів України за пропозицією НАК "Нафтогаз". Відновлення повноцінної виробничої діяльності "Чорноморнафтогазу" сприятиме посиленню енергетичної безпеки та незалежності України, особливо в Херсонській області", - зазначила представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко, презентуючи законопроект і закликаючи підтримати його за основу та в цілому.

Вона також нагадала, що питання відновлення діяльності "Чорноморнафтогаз" Рада розглядає вже не вперше, і ще до окупації Росією частини території України це підприємство було одним із найбільших у паливно-енергетичному комплексі, яке видобувало близько 2 млрд куб. м газу на шельфі Чорного та Азовського морів. Однак внаслідок анексії Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" втратило доступ до більшості своїх родовищ і видобувних активів.

"13 березня цього року парламентом прийнято закон №2320, спрямований на збереження Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз", завдяки чому недопущено банкрутство цього товариства, а також продовжено дію спецдозволів "Чорноморнафтогазу" на користування надрами, які є складовою доказової бази в міжнародних судах проти Росії. Водночас вказаний закон не забезпечив відновлення діяльності товариства, оскільки зупинення провадження виконавчих проваджень, які ним пропонувалися, суперечили Конституції України", - пояснила Луценко.

За її словами, на сьогодні фактично відсутні можливості для забезпечення нормального функціонування "Чорноморнафтогазу". Так, представник Президента уточнила, що у товариства є проблеми з укладанням договорів на оренду приміщень, наведенням діяльності щодо тих родовищ, які знаходяться на не окупованій території України.

"Окрім цього, надзвичайно складно організувати видобуток природного газу, оскільки постачальники товарів, робіт і послуг відмовляються співпрацювати з підприємством, у якого відсутні діючі рахунки. Зважаючи на вказане, під загрозою знаходиться своєчасне та безперебійне газопостачання Генічеського району Херсонської області", - додала народний депутат.

Цей закон набуває чинності на наступний день після його опублікування.