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Видача угорських паспортів українцям законна, - Сіярто

22 листопада, 2018 - 21:50
Фото: Укрінформ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто переконаний, що видача угорських паспортів громадянам України не суперечить українським законам.

Про це він заявив у інтерв'ю DW.

"На Закарпатті живуть угорці, які, згідно з угорським законодавством, мають право на подвійне громадянство (...) Якщо ви подивитеся на українські закони, то ніде не сказано, що мати паспорт іншої країни - це злочин чи це заборонено", - зазначив Сіярто.

На запитання, чи видавали угорські паспорти українським чиновникам, Сіярто відповів: "Чесно кажучи, я не знаю". "В Угорщині для отримання другого громадянства неважливо є людина чиновником чи ні", - додав глава угорського МЗС.

Як відомо, стаття 4 Конституції України передбачає єдине громадянство. Водночас закон визначає це єдине громадянство як "громадянство держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України". Водночас закон України про державну службу визначає набуття громадянства іншої держави підставою для припинення держслужби. Сайт "Миротворець" опублікував список з понад 300 імен, які, як стверджується, є українськими чиновниками і отримали угорські паспорти. Після цієї публікації у Закарпатській облдержадміністрації заявили, що проведуть перевірку наведених на сайті даних.

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