ЄС і Британія продовжать спільну роботу щодо санкцій після Brexit

Після виходу Британії з ЄС Лондон і Брюссель продовжать спільно працювати у сфері запровадження санкцій.

Про це заявила прем’єрка Британії Тереза Мей, виступаючи в парламенті за результатами погодження 26-сторінкової декларації про майбутні відносини Сполученого Королівства з блоком, передає ЄП.

"Ми продовжимо працювати разом щодо санкцій щодо тих, хто порушує міжнародне право та чинить інші злочинні дії", - заявила Мей.

Також вона наголосила, що Британія буде співпрацювати з ЄС у сфері кібербезпеки, протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.