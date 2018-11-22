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ЄС і Британія продовжать спільну роботу щодо санкцій після Brexit

22 листопада, 2018 - 19:47
Фото Reuters

Після виходу Британії з ЄС Лондон і Брюссель продовжать спільно працювати у сфері запровадження санкцій.

Про це заявила прем’єрка Британії Тереза Мей, виступаючи в парламенті за результатами погодження 26-сторінкової декларації про майбутні відносини Сполученого Королівства з блоком, передає ЄП.

"Ми продовжимо працювати разом щодо санкцій щодо тих, хто порушує міжнародне право та чинить інші злочинні дії", - заявила Мей.

Також вона наголосила, що Британія буде співпрацювати з ЄС у сфері кібербезпеки, протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

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