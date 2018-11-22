Свобода неподільна: якщо хоча б одна людина поневолена, всі невільні.
Джон Кеннеді, американський політичний, державний і громадський діяч, 35-й президент США

ЄС і Британія узгодили політичну декларацію про відносини після Brexit

22 листопада, 2018 - 13:02
Фото Reuters

Європейський союз і Велика Британія узгодили політичну декларацію про майбутні відносини після Brexit.

Про це повідомив в Twitter президент Європейської ради Дональд Туск.

"Я тільки що направив 27 країнам ЄС проект Політичної декларації про майбутні відносини між ЄС і Великою Британією", - написав Туск.

"Президент Комісії повідомив мені, що проект погоджений на рівні переговірників і узгоджений в принципі на політичному рівні, і буде предметом схвалення Лідерів", - додав він.

Проект політичної декларації був представлений минулого тижня і спочатку складався з 7 сторінок, але в ході подальших переговорів і внесення правок документ збільшився до 20 сторінок.

Джерело: День

Більше новин

Парламент Ірландії підтримав угоду щодо Brexit
Парламент Британії не підтримає Brexit без угоди, - міністр
ЄС пропонує продовжити перехідний період Brexit до 2022 року
Наступний тиждень Brexit буде вирішальним для Британії, - Мей
У Британії призначили нового міністра з питань Brexit
Мей виключила другий референдум щодо Brexit

Новини партнерів

Loading...