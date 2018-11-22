ЄС не матиме "діалогу" з РФ, лише "консультації", доки триватиме її агресія, - доповідач Європарламенту

Подальші відносини між ЄС та Росією, доки не припиниться її агресія щодо сусідів, зокрема, України, не характеризуватимуться словами "діалог" чи "співпраця", а обмежуватимуться поняттями "комунікація" та "консультація". Так вважає латвійський євродепутат Сандра Калнієте, яка буде доповідачем та автором майбутнього звіту Європейського парламенту щодо російсько-європейських відносин.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Виступаючи 22 листопада на засіданні Комісії Європарламенту із закордонних справ, присвяченому майбутнім відносинам між ЄС та Росією, вона заявила, що співдружність європейських держав постала перед викликами й небезпекою, оминути які можна тільки зміцнивши європейську стійкість перед гібридною російською "конфліктною стратегією".

"Ми є свідками різновиду конфлікту, де об’єднані російські військові та невійськові засоби залучені для досягнення політичних цілей. У цьому й полягає найбільша небезпека. Наші відкриті суспільства змушені зміцнити свою стійкість та граючи на випередження, попереджати майбутні сутички й агресію", – зазначила Калнієте.

Європарламентар закликає «не бути наївними, бо путінська Росія докладає всіх зусиль, аби впливати на політичні та суспільні процеси ЄС». На її думку, майбутні відносини з Росією мають вибудовуватися за принципом вибіркової взаємодії, зусиль для збереження нинішнього статус-кво й недопущення, аби ці стосунки погіршувалися кардинально. Тим часом є кілька ділянок, в яких мають тривати взаємні обміни між ЄС та Росією.

"Насамперед, це робота для вибудовування довіри вздовж лінії розмежування на сході України. Це надзвичайно важливо, бо у війні на Донбасі слід досягти стійкого режиму тиші. По друге, треба розпочати неформальний діалог на верхах між ЄС, Євразійським економічним союзом, країнами з якими ми маємо угоди про асоціації та ЗВТ, а також з Китаєм і державами Центральної Азії щодо того, як скористатися ініціативою "Один пояс – один шлях". Нарешті, слід працювати для порятунку плану дій щодо іранської ядерної програми", – заявила у Європарламенті доповідач з питань Росії.