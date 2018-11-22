За добу окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, поранено одного військового

Упродовж середи, 21 листопада, окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Новолуганське, Авдіївка, Славне, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Широкине", - йдеться в повідомленні.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Учора ввечері з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове. Опорний пункт українських військ біля Кримського противник двічі обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, а позиції в районі Новозванівки двічі потрапили під вогонь з великокаліберних кулеметів та СПГ.

Внаслідок обстрілів один з військовослужбовців Об'єднаних сил зазнав легкого поранення.

Від початку цієї доби противник вогневої активності не виявляв.