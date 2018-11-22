Жіноча збірна України вийшла у фінальну частину Євробаскету-2019

Жіноча національна збірна України з баскетболу, незважаючи на поразку в останньому виїзному матчі кваліфікації з Іспанією, виконала поставленне завдання і вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи-2019, який наступного року проходитиме у Сербії та Латвії.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФБУ.

Команда Горана Бошковича стала другою в групі "F" за пісдумками відбіркового турніру, вигравши 4 з 6 матчів, і потрапила до числа 6 кращих команд, які посіли другі місця в своїх групах.

Підсумкова різниця закинутих/пропущених у нашої команди склала «+108», що дозволило українкам вчетверте поспіль та вдев’яте в історії країни вийти на чемпіонат Європи.

Ще п'ять команд, які вийшли у фінальну частину з других місць це - Чехія, Білорусь, Словенія, Угорщина та Швеція. Не потрапили з других місць на чемпіонат Європи збірні Греції та Боснії і Герцеговини.