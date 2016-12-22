Американський журналіст відмовився вибачатися за порівняння Карлова з послом Третього рейху

Американський журналіст з газети New York Daily News Герш Кунтцман, від якого представник МЗС Марія Захарова напередодні зажадала вибачення за порівняння вбивства російського посла Андрія Карлова з вбивством посла Третього рейху в 1938 році, заявив, що вибачиться лише в тому випадку, якщо Росія зробить це першою .

Про це йдеться в його новій статті, передає "Дождь".

Журналіст зазначив, що у Росії "довгий список" того, за що треба вибачатися. У статті він згадав анексію Криму, ситуацію на Україні, конфлікт в Сирії і збитий в 2014 році Boeing Малайзійських авіаліній.

При цьому Кунтцман зазначив, що отримав від американських читачів листи, що критикують його висловлювання. Він назвав це "тривожною тенденцією".

Напередодні повідомлялося, що російський МЗС направив газеті лист з вимогою вибачитися за публікацію про Карлова, в якій його порівняли з послом Третього рейху. Офіційний представник МЗС Марія Захарова назвала статтю "ксенофобською і тою, що містить виправдання дій терориста".

Матеріал під заголовком "Вбивство російського посла Андрія Карлова було не терактом, а відплатою за військові злочини [президента Росії] Володимира Путіна" був опублікований в газеті 20 грудня. Автор вказав, що вбивство Карлова нагадало йому вбивство німецького дипломата в Парижі єврейським студентом в 1938 році.

Нагадаємо, відповідальність за вбивство посла Росії в Туреччині Андрія Карлова взяла на себе сирійська озброєна коаліція "Джейш аль-Фатха".