Червоний Хрест повідомив про завершення евакуації жителів з Алеппо

Міжнародний комітет Червоного Хреста у четвер повідомив про завершення в найближчі години процесу евакуації мирних жителів і повстанців зі східної частини сирійського міста Алеппо.

Як повідомила прес-секретар Червоного Хреста Інґі Седкі, кілька тисяч людей, що залишилися в місті, будуть евакуйовані 22 грудня в десятках автобусів і автомобілів, передає Радіо Свобода.

"Якщо все пройде гладко, евакуація завершиться сьогодні ввечері", – сказала Седкі.

Вона також додала, що автобуси також будуть вивозити людей з шиїтських сіл Фоа і Кефрая, що в північно-західній провінції Ідліб – ці села, підконтрольні режимові, навпаки, перебувають в облозі повстанців.

За даними Червоного Хреста, близько 30 тисяч людей з минулого тижня були евакуйовані зі східної частини Алеппо.

Евакуацію проводили в умовах дії угоди про перемир’я, досягнутої за посередництва Росії і Туреччини, після того, як сили президента Сирії Башара Асада і їхні союзники витіснили повстанців із більшості районів східного Алеппо. Цей наступ різко критикували ООН і західні уряди через численні жертви серед цивільного населення.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН проголосувала за створення спеціального органу, який буде допомагати в документуванні найсерйозніших порушень міжнародного права в Сирії, зокрема можливих військових злочинів та злочинів проти людяності.