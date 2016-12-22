Депутати ВР засудили антисемітську провокацію в Умані

Народний депутат України Микола Княжицький оприлюднив заяваудепутатів Верховної Ради щодо інциденту у синагозі Умані.

"Ми, депутати Верховної Ради України, рішуче засуджуємо антисемітську провокацію в Умані, у синагозі на місці поховання іудейського законоучителя раббі Нахмана. Ми стверджуємо, що ця провокація спрямована проти міжнаціонального миру в Україні, проти взаєморозуміння українців різних віросповідань і етнічних груп, проти процесу українсько-єврейського примирення. Таку провокацію могли влаштувати тільки вороги Української держави, які не зацікавлені в її мирному демократичному розвитку.

Ми помічаєм, що подібні провокації постійно стають частиною кампанії ворожих нашій країні сил по дискредитації самого образу України і наших зусиль по побудові самостійної держави. Наше завдання - попереджати подібні провокації, роз'яснювати їхні справжні цілі - не тільки антисемітські, але й антиукраїнські.

Ми закликаємо Генеральну прокуратуру України і слідчі органи докласти всіх зусиль для виявлення винуватців провокації в Умані та визначення їхніх справжніх намірів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що в Умані цієї ночі невідомі осквернили синагогу біля могили цадика Нахмана.