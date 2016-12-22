Держава має гарантувати збереження коштів всіх вкладників банків, знищених НБУ, - Сенченко

Держава повинна гарантувати збереження коштів не лише вкладників ПриватБанку, а й інших банків, знищених Нацбанком. Про це в Facebook заявив колишній заступник голови Адміністрації Президента Андрій Сенченко.

"Це правильно, що держава гарантує клієнтам "Привату" збереження коштів. Однак, виникає резонне питання: чому те ж саме не гарантують громадянам і підприємствам, кошти яких пропали в банках, угроблених Гонтаревою? Ці банки працювали під таким же контролем НБУ, як і "Приват". Хто і на якій підставі розділив недержавні банки і їх клієнтів, на тих, кому гарантують і кому не гарантують? - написав Сенченко.