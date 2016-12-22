Геращенко сподівається, що помилування розблокує обмін

Помилування президентом Петром Порошенком 9 осіб має сприяти обміну затриманими між українською стороною та бойовиками на Донбасі.

Про це пише віце-спікер і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко у Facebook.

"Я дуже вдячна президентові за цей акт милосердя, за його віддані зусилля зробити все можливе і неможливе для звільнення заручників", – заявляє вона.

"Українська сторона найближчими днями звільнить з-під варти 15 раніше засуджених за злочини осіб як акт гуманізму. Більшість із них помилувані президентом, серед них 6 жінок, є літні і хворі особи", – зазначає Геращенко.

"Ми очікуємо, що й інша сторона проявить гуманізм напередодні свят і процес звільнення заручників буде розблоковано", – наголошує вона.

За словами Геращенко, саме цій темі було повністю присвячено у Мінську роботу гуманітарної групи.

"Кілька годин важкої розмови. З обережним оптимізмом констатую, що маємо обіцянку, що підлітки, затримані за "диверсійну діяльність", новорічні свята зустрінуть в родинному колі. Нам це пообіцяли, і ми будемо щасливі, що діти будуть з сім'ями ( які проживають в окупованому Донецьку, нагадаю). Я буду дуже щаслива, коли, нарешті, дітей відпустять", – пише вона.

"Ми ще раз наголосили, що до нового року 15 людей із тих, що їх розшукує ОРДЛО, українська сторона помилує як жест гуманізму", – зазначає Геращенко.

"ОРДО заявили, що з їхнього боку було жестом гуманізму звільнення Тараса Колодія (ще раз хочу подякувати церкві за сприяння в цьому і ще раз хочу наголосити, що ми працюємо в усіх напрямках, з волонтерами, церквою, людьми доброї волі, дипломатами, координуємо наші зусилля разом з СБУ, аби лише звільнити)", – додає вона.

За її словами, у Мінську говорили "по прізвищах і списках, аби вийти на компроміс".

"Ми запропонували у п'ятницю провести скайп-конференцію, аби тільки був результат", – інформує Геращенко.