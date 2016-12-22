Головного аудитора НАТО знайшли мертвим із вогнепальним пораненням

Один із топ-функціонерів НАТО Ів Шанделон був знайдений мертвим у минулу п'ятницю в бельгійському місті Анденн.

Про це повідомляє Sudinfo.

Тіло чоловіка із кулею у голові було виявлено за 140 км від місця його роботи і за 100 км від міста Ленс, де він проживав. Поруч з тілом було виявлено незареєстровану зброю.

Поліція схиляється до версії самогубства. Шанделон був власником трьох одиниць зареєстрованої зброї, проте знайдений поруч пістолет йому не належав.

Шанделон виконував функції генерального аудитора НАТО і займався справами, пов'язаними з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. За словами людей з його оточення, останнім часом загиблий отримував "дивні дзвінки".

Сім'я загиблого не вірить у самогубство і заявляє, що Шанделон запланував родинний відпочинок на Різдво і новорічні свята.