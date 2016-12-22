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Марко Вовчок, українська письменниця, поетеса, перекладачка

Google присвятив дудл Марко Вовчок

22 грудня, 2016 - 11:57

Google 22 грудня присвятив дудл українській письменниці і поетесі Марії Вілінській, відомій під псевдонімом Марко Вовчок.

Дудл на стартовій сторінці української версії пошуковика з'явився у зв'язку з 183-річчям з дня народження видатної українки.

Творчість Марко Вовчок сповнена ідей важкої долі простого народу (цикл "Народні оповідання") і його боротьби за краще життя ("Інститутка", "Ледащиця").

Письменниця була знайома з низкою видатних діячів літератури XIX століття, серед яких Тарас Шевченко, Іван Тургенєв, Жюль Верн та інші.

 

Джерело: Новое время
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