Хакери з РФ зламали урядові комп'ютери Литви

У Литві виявили російське шпигунське програмне забезпечення на урядових комп'ютерах.
Про це заявив керівник Центру комп'ютерної безпеки Литви Рімтаутас Черняускас, інформує Reuters.
За словами Черняускаса, з 2015 року зафіксували три випадки виявлення російського шпигунського програмного забезпечення, а в 2016 році було 20 спроб "заразити" урядові комп'ютери в Литві.
"Шпигунське програмне забезпечення працювало, принаймні, півроку, перш ніж було виявлено, - подібно до того, як це було в США", - зазначив він.
Також повідомляється, що в річному звіті литовських спецслужб відзначається перенесення акценту кібератак з фінансових злочинів на державні установи.
"Це тільки підтверджує, що робляться спроби проникнути в нашу політичну сферу", - додав Черняускас.
Нагадаємо, що у Данії кібератаки РФ визначили як основну загрозу.